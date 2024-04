Bento il terzo uomo dell’Inter! Il portiere ha rotto gli indugi − CdS

Bento Matheus Krepski è il prescelto per diventare il nuovo portiere dell’Inter. Dopo Taremi e Zielinski, il prossimo ingresso nerazzurro potrebbe essere proprio il brasiliano.

LA SITUAZIONE − Bento ha detto sì all’Inter e questo sarà un vantaggio non banale per l’Inter. Il portiere ha rotto gli indugi e ora aspetta solo che l’Athletico Paranaense trovi la quadra con i campioni d’Italia per sbarcare a Milano. L’Inter vorrebbe chiudere per una cifra intorno ai 15-20 milioni di euro. D’altronde, sia il club nerazzurro che lo stesso Bento la scorsa estate hanno strappato una promessa al club di Curitiba: ossia permanenza di un anno in Brasile e poi sbarco posticipato a Milano. Per Bento è previsto un anno di apprendistato al fianco di Yann Sommer, per poi prendere il posto da titolare successivamente. La speranza dell’Inter è ovviamente quella di chiudere in fretta perché, nel frattempo, Bento si è fatto conoscere al mondo trovando per ben due volte di fila la titolarità con il Brasile sia contro l’Inghilterra a Wembley che con la Spagna al Bernabeu. Occhio, dunque, alle sirene inglesi con l’Inter che vorrebbe evitare un’eventuale asta. A fine maggio Inzaghi e la dirigenza si siederanno per programmare la prossima stagione, ma Bento è in cima alle priorità. Dopo Taremi e Zielinski, il terzo uomo ad entrare sarà proprio il 24enne brasiliano.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno