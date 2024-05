Thuram, look estroso anche alla serata gala Inter. E Bonolis ironizza!

Marcus Thuram non riesce a non far parlare di sé e divertire. Anche durante la serata di gala dell’Inter attira l’attenzione, soprattutto quella di Paolo Bonolis.

CHE STILE! – Marcus Thuram ci ha ormai abituati ad atteggiamenti e look estrosi, propri della sua personalità esuberante ed espansiva. Dopo il particolare abbigliamento esibito durante la celebrazione dell’Inter al “Premio Gentlemen Fair Play”, l’attaccante nerazzurro si distingue anche nella serata di gala organizzata a Palazzo Sforzesco a Milano questa sera. Sul palco, infatti, il figlio d’arte francese si presente con indosso degli occhiali da sole. Paolo Bonolis, presentatore della serata in onore dell’Inter, non perde tempo e ironizza sullo stile di Thuram. Il conduttore, nonché tifoso nerazzurro, divertito afferma: «Sembri The Man in Black».

TUTTI SUOI FIGLI – Poi Paolo Bonolis continua, rivolgendosi a Marcus Thuram: «Ieri tuo papà mi ha rimproverato perché stavo fumando una sigaretta». La risposta del calciatore dell’Inter non tarda ad arrivare: «Lui pensa che tutto il mondo siano suoi figli». Proprio nella celebrazione del ventesimo scudetto svoltasi ieri a San Siro, dopo Inter-Lazio, il padre di Thuram, Lialian, ha attirato l’attenzione di pubblico e stampa scendendo sul prato del “Giuseppe Meazza” in maglia nerazzurra. Dopo lo scappellotto dato dall’ex calciatore al figlio Marcus, un altro siparietto tra padre e figlio torna a far divertire il mondo nerazzurro anche questa sera. Con l’aggiunta dello zampino di Paolo Bonolis.