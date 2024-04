VIDEO – Genoa-Cagliari 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Cagliari, posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



LA FESTA È COMPLETA – Genoa-Cagliari 3-0 nel posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A. Il Genoa celebra al meglio la salvezza aritmetica, conquistata domenica grazie agli incroci sugli altri campi. Contro il Cagliari è partita a senso unico, che i liguri sbloccano al 17′. Su cross dalla destra di Stefano Sabelli è un colpo di testa di Morten Thorsby a punire il suo ex allenatore Claudio Ranieri. Passano poi dieci minuti e il Grifone stavolta sfonda da sinistra con Johan Vasquez, tocco al centro per Morten Frendrup e la sua conclusione non lascia scampo a Simone Scuffet. Ranieri prova a risollevare il Cagliari all’intervallo con tre cambi contemporaneamente, ma non è serata per i sardi. Che al 63′ prendono anche il 3-0, su errore di Adam Obert palla che diventa buona per Albert Gudmundsson e una volta in area l’islandese non può mancare l’appuntamento con il facile tris. Ferraris in festa, con tantissimi tifosi presenti per omaggiare la squadra di Alberto Gilardino.

GENOA-CAGLIARI – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Genoa-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.