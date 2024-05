Lautaro Martinez e lo spirito di resilienza: giocatore centrale per l’Inter!

Lautaro Martinez rappresenta un calciatore fondamentale per l’Inter del presente e del futuro. In attesa di concretizzare i discorsi per il rinnovo del contratto, il club nerazzurro si gode il suo capitano.

LA STAGIONE – Lautaro Martinez e l’Inter sono sempre più uniti. I successi sul campo, ultimo dei quali lo scudetto alzato al cielo dall’argentino nella giornata di domenica, hanno contribuito a consolidare un legame instauratosi sin dai primi mesi successivi all’approdo del Toro a Milano. Un vincolo, quello tra le parti, che potrebbe essere ribadito attraverso la firma del rinnovo del contratto che legherebbe l’argentino all’Inter fino al 2027.

Lautaro Martinez e lo spirito di sacrificio

UN FATTORE – Con la maglia dell’Inter, tanto nei momenti in cui il gol arrivava con facilità quanto in quelli di maggiore difficoltà a trovare lo specchio della porta, Lautaro Martinez ha sempre garantito un’inclinazione ad aiutare la squadra in fase di non possesso, rientrando a ridosso della propria metà campo per schermare le linee di passaggio avversarie o provare a recuperare il pallone. Tale predisposizione si è consolidata ulteriormente nelle ultime stagioni, data la crescente importanza che l’argentino è venuto a rivestire nella rosa nerazzurra. Un’importanza amplificata dall’esigenza di rappresentare il riferimento centrale del reparto offensivo, chiamato a coniugare la ricerca dello specchio con il lavoro con la squadra.