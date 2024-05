Serie A, si intravede un cambio. Ecco la linea del governo – CdS

La Serie A sotto il controllo diretto del governo: prende piede la nuova idea dei ministri Giorgetti e Abodi, come scritto dal Corriere dello Sport.

CONTROLLO – Sulla nuova authority che controllerà i conti dei club professionistici è il governo a dettare la linea. Il ministro dell’Economia Giorgetti e il suo collega dello Sport, Abodi, vanno avanti con l’idea di una struttura esterna allo sport. Il testo di ieri sembra essere stato chiuso dal dipartimento in attesa adesso del consiglio dei ministri in programma il prossimo venerdì. Confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi: il presidente dell’authority e i due componenti sarebbero nominati dal Ministero per lo Sport di concerto con quello dell’Economia in stile Sport e Salute. Arriva dunque un cambio epocale nei campionati di calcio, compresa la Serie A.

La Serie A vede un cambio epocale. Non ci sta Malagò

TESTO – I componenti resterebbero in carica per 7 anni e quindi con un solo mandato, avrebbero a disposizione 30 dipendenti con un budget annuale di 3 milioni euro che saranno pagati dai club controllati. Nessuna scelta diretta quindi da parte di Abodi o della premier. L’idea è quella di prendere come modello l’antidoping e Nado Italia, così da avere un ente indipendente rispetto al Coni. Contrario invece il presidente Coni Malagò a Radio1 che non voleva decisioni che cadessero dall’alto su temi delicati come la gestione della Serie A e dei campionati professionistici.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Marota