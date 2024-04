FOTO – Inter ancora incredula: «Come si spiega tutto questo?»

È passata ormai più di una settimana dalla conquista da parte dell’Inter del ventesimo scudetto, dopo l’1-2 nel derby in ‘trasferta’ contro il Milan. E solo due dalla grande festa con il mare di tifosi che ha metaforicamente abbracciato gli eroi nerazzurri della seconda stella. Un affetto difficile da spiegare, come scrive il club.

COMMOZIONE – Sono ancora nella mente di tutti, sia di chi c’era, sia di chi non c’era, le immagini dell’immensa festa della scorsa domenica per la vittoria dello scudetto delle due stelle. Un mare di gente (si parla addirittura di 300.000 tifosi circa presenti) per accompagnare i due pullman scoperti in una lunghissima parata lungo le strade di Milano. Il modo perfetto per mostrare l’affetto e il legame tra la gente nerazzurra e gli eroi che, dopo le cocenti delusioni delle scorse stagioni, sono tornati alla ribalta riprendendosi tutto. Riprendendosi uno scudetto meritato, scrivendo, di fatto, la storia.

Inter, un affetto che non si può spiegare dopo lo scudetto

INSPIEGABILE – Una cosa è certa, giocatori e club sono ancora increduli dopo quanto accaduto. A Milano, domenica, si è assistito a qualcosa di storico. E di mai visto prima. Quantomeno in Italia. E lo sottolinea ancora una volta l’Inter stessa, che sul suo account Twitter pubblica di nuovo le foto della festa e prova a dare un senso alle immagini: “Come si spiega tutto questo?”. Probabilmente non si può, Perché l’amore lo si può solo dimostrare, non spiegare. E l’amore che lega l’Inter alla sua gente è forte e inscindibile. Per quella gente che, ama soltanto te…