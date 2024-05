Marotta mette d’accordo tutti: storia di un vincente che resterà all’Inter

Giuseppe Marotta, grazie ai suoi successi all’Inter e alla Juventus, ha dimostrato di essere uno dei migliori dirigenti al mondo.

UN TOP – Giuseppe Marotta rappresenta uno dei pilastri del sistema nerazzurro che ha portato l’Inter a conquistare la seconda stella e la Supercoppa italiana in questa stagione. Il dirigente del club meneghino è riuscito, grazie alle intuizioni e all’atteggiamento con cui ha affrontato qualsiasi difficoltà, a convincere anche i più scettici del suo valore. La certezza è che i tifosi nerazzurri non riuscirebbero a immaginare una società priva del suo gestore per antonomasia.

Marotta resta all’Inter: il motivo è più che evidente

LA STORIA – Marotta sta scrivendo una pagina storica della sua esperienza in nerazzurro. Il dirigente italiano, il cui contratto con l’Inter scade nel 2027, ha intenzione di vivere nuovi successi con la squadra milanese, a cui si sente vincolato da un legame solido e profondo. Non è un caso che Oaktree abbia già fatto sapere di voler confermare la dirigenza nerazzurra anche in caso di sua gestione del club meneghino. In particolare, l’idea potrebbe essere quella di conferire a Marotta ancora più potere, in considerazione della sua capacità di abbinare competenze di carattere calcistico con indubbie abilità nella comunicazione e nella gestione dei rapporti tra squadra e società.