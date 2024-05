Bucchioni ottimista: «Oaktree proteggerà brand e venderà facendo plusvalenza»

Enzo Bucchioni ha commentato la situazione societaria dell’Inter, legata a doppio filo alla capacità di Steven Zhang di restituire il debito al fondo Oaktree.

OTTIMISMO – Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva sul tema del probabile passaggio societario dell’Inter da Steven Zhang a Oaktree. Secondo il giornalista italiano, è necessario evitare ragionamenti frutto della superficialità e dell’incompletezza: «Non hanno senso i discorsi in merito alla necessità di non far iscrivere l’Inter al campionato. Occorre tenere conto di vari fattori, come l’indice di solvibilità, che sconfessano quella tesi». In merito al futuro dell’Inter, Bucchioni è convinto che, in caso di passaggio al fondo americano, i nerazzurri saranno in buone mani: «Oaktree è un fondo di valore enorme. Proteggerà il brand, magari lo farà anche crescere, e poi lo andrà a rivendere facendo plusvalenza».

Oaktree confermerebbe la dirigenza nerazzurra

IL MIGLIORE – Secondo Bucchioni, occorre sottolineare il valore del lavoro svolto in questi anni dal management nerazzurro, in specie da Giuseppe Marotta. Il giornalista non ha rinunciato a esprimere con nettezza la sua visione in merito al dirigente nerazzurro: «È il numero 1, non mi stupisce che lo vogliano anche i tifosi del Milan». In merito al futuro dell’ex Juventus, Bucchioni chiarisce la sua previsione: «Penso che possa davvero chiudere la sua carriera all’Inter. Successivamente, potrà ricoprire anche un incarico istituzionale di rilievo. Si è parlato, in tal senso, del Ministero dello Sport».