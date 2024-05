Chi è Luka Topalovic, il classe 2006 nel mirino dell’Inter

Luka Topalovic è l’ultimo nome sondato dall’Inter in vista della finestra estiva di calciomercato. Il classe 2006 ha già avuto contatti con la dirigenza nerazzurra per un eventuale approdo a Milano.

IL FATTO – Luka Topalovic rappresenta un profilo seguito con interesse dall’Inter in considerazione della sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista sloveno ha già avuto dei dialoghi con la dirigenza nerazzurra in vista di un suo possibile trasferimento a Milano in estate. In tal senso, il suo nome deve essere monitorato con attenzione alla luce di un’evoluzione che potrebbe verificarsi nei prossimi mesi.

Luka Topalovic è un profilo interessante per l’Inter: numeri e caratteristiche

I DATI – Il centrocampista del Domžale ha già disputato 46 presenze in Prva Liga, il massimo campionato nazionale sloveno, condite da 3 reti e 6 assist. La consacrazione è arrivata in questa stagione, con 35 partite giocate e la partecipazione a 6 goal della sua squadra. Luka Topalovic ha giocato prevalentemente nella posizione di trequartista, avendo occupato solo 3 volte la posizione di ala. Con la sua squadra, occupa attualmente la sesta posizione in classifica.

LE CARATTERISTICHE – Luka Topalovic rappresenta uno dei calciatori più apprezzati della sua generazione. Non a caso, il Guardian lo ha inserito tra i migliori 60 giocatori del 2006. Lo sloveno, nonostante la sua elevata stazza, è dotato di un’ottima tecnica palla al piede. La sua posizione di trequartista potrebbe consentirgli di adattarsi gradualmente allo scacchiere tattico di Simone Inzaghi, congeniale per quei calciatori, come Henrikh Mkhitaryan, in grado di rappresentare un collante tra centrocampo e attacco. Unendo le abilità tecniche a una propensione mentale come quella assicurata dall’armeno, Topalovic potrebbe rappresentare un elemento molto interessante per il futuro dell’Inter.