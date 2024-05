Mkhitaryan è sinonimo di completezza: rendimento e statistiche super!

Henrikh Mkhitaryan è indubbiamente uno dei calciatori che hanno avuto un ruolo decisivo per la conquista della seconda stella da parte dell’Inter. L’analisi di alcune delle sue statistiche lo conferma.

INSTANCABILE – Henrikh Mkhitaryan viene spesso rappresentato con un’espressione che ne esemplifica al meglio il percorso di evoluzione: più invecchia, più diventa buono. L’armeno, pedina fondamentale dello scacchiere del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, sembra non sentire il peso del trascorrere degli anni, riuscendo invece a gestire con sempre maggior efficacia gli elevati ritmi cui lo sottopone il calcio dell’allenatore piacentino.

Mkhitaryan, il giocatore cui Inzaghi non sa rinunciare: le statistiche sono impressionanti!

I DATI – Non è un caso che Inzaghi ritenga imprescindibile la sua presenza nel proprio 11 titolare. Mkhitaryan, infatti, figura nelle prime posizioni di quasi tutte le principali statistiche relative ai fondamentali di natura difensiva e offensiva. In particolare, l’ex Roma è al terzo posto nella rosa nerazzurra per “big chance create”, con un punteggio di 6, e al quarto in quella dei “passaggi chiave”, pari a 42. In fase difensiva, l’armeno emerge per “duelli vinti”, per un totale di 142, “palloni intercettati”, attestati a 28, e “tackle”, pari a 61. È evidente che, in caso di un suo rendimento di egual valore anche nel prossimo anno, Piotr Zielinski dovrà garantire prestazioni di un livello superiore a quelle stagionali per poter assicurarsi un minutaggio adeguato in maglia nerazzurra.