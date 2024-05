Zhang-Oaktree, strada già definita? Una l’ipotesi più plausibile − Sky

Steven Zhang perderà la guida dell’Inter in caso di mancato accordo con Oaktree per la dilazione del pagamento dovuto al fondo americano entro oggi. Lo scenario sembra ormai chiaro.

IL CASO – Steven Zhang, dopo un lungo braccio di ferro con Oaktree, sta per rinunciare definitivamente al ruolo che ha provato a difendere con ogni mezzo a sua disposizione, quello di Presidente dell’Inter. Il patron nerazzurro sembra ormai trovarsi di fronte all’evidenza rappresentata dall’assenza di opzioni disponibili per trovare una soluzione di compromesso con il fondo americano. Ciò che attende il mondo nerazzurro, adesso, è aspettare che alle 17 si manifesti in maniera evidente tale realtà.

Zhang lascia un’Inter vincente: Oaktree ne è consapevole e agirà di conseguenza

LO SCENARIO – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, è certo che Oaktree riponga enorme fiducia nella dirigenza nerazzurra. Il trio Giuseppe Marotta-Piero Ausilio-Alessandro Antonello sarà certamente riconfermato nella sua attuale composizione. L’idea è quella di proseguire insieme per arricchire la storia nerazzurra di nuovi successi che dovrebbero avvenire in base all’adozione del modello di gestione già visto con Zhang.

QUESTIONE RINNOVI – Dopo che in 20-25 giorni verrà definito il nuovo CdA dell’Inter, Oaktree si concentrerà su quei capitoli sui quali ha già lavorato la dirigenza in questi mesi. In particolare, si tratta dei rinnovi di Nicolò Barella, Lautaro Martínez e Simone Inzaghi. La priorità è quella di realizzare il proposito di tifosi e dirigenza circa la prosecuzione dei rapporti insieme a tre degli artefici della seconda stella nerazzurra. Volontà che appare condivisa dalle controparti.