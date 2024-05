FOTO – Lukaku, messaggio a Lautaro Martinez? Ennesimo post ‘criptico’

Lukaku continua a mandare messaggi senza un particolare destinatario, ma stavolta c’è una coincidenza particolare. È legata a un’intervista di Lautaro Martinez uscita oggi.

RISPOSTA POSSIBILE – Ieri Lautaro Martinez è stato ospite nella sede del quotidiano La Gazzetta dello Sport, dove ha rilasciato una lunga intervista parlando di diversi temi. Fra questi, la questione del “tradimento” di Romelu Lukaku andato in scena ormai undici mesi fa. Il Toro, glissando, ha semplicemente detto di non averci più parlato e che per lui la storia era finita lì. Ma evidentemente per Lukaku non è ancora. Almeno da quanto fa intuire con un post uscito poco fa sui suoi account social.

Il messaggio di Lukaku: Lautaro Martinez il destinatario?

IL POST – Lukaku ha appena finito la stagione con la Roma, complice l’ammonizione con diffida domenica col Genoa che lo ha portato a squalifica. E non è affatto certo che rimanga, essendo in prestito dal Chelsea. Se dovrà trovarsi una nuova sistemazione, è bene che la prossima squadra conosca i suoi dietrofront. Fra cui quello con l’Inter, sulla quale aveva detto che avrebbe raccontato le “sue verità” ma a quasi un anno di distanza è sempre rimasto zitto. Però Lukaku, poco fa, su Instagram ha scritto il seguente messaggio: “Alcune persone ti amano. Alcune persone amano esserti vicino. Alcuni amano quello che puoi fare per loro. Capisci la differenza”. L’ennesimo post criptico, che tanti hanno imparato a conoscere in questi anni. Ma la coincidenza con l’uscita dell’intervista di Lautaro Martinez e delle sue parole su Lukaku appare quantomeno sospetta.