Serie A, nei migliori difensori non si ripete l’Inter ignorata: la scelta

Oggi è il giorno in cui la Lega Serie A ufficializza la maggior parte dei candidati ai premi di miglior giocatore, divisi per ruolo. Dopo lo scandalo legato al portiere, sui difensori almeno uno della squadra che ha stravinto lo scudetto c’è.

I CANDIDATI – La Lega Serie A non replica l’assurdità fatta con Yann Sommer: c’è un giocatore dell’Inter nella terzina dei candidati al premio di miglior difensore della stagione 2023-2024. È, ovviamente, Alessandro Bastoni, inserito assieme a Gleison Bremer della Juventus e Riccardo Calafiori del Bologna. Si tratta del primo della squadra che ha vinto lo scudetto, nonostante siano già uscite altre due shortlist (miglior Under-23 e miglior portiere). Una scelta inevitabile, visto che l’Inter è la miglior difesa a una giornata dalla fine con venti gol subiti, dieci in meno della seconda (il Bologna). Alle 17 uscirà la Top 3 centrocampisti, alle 18 la Top 3 attaccanti. Come per le passate stagioni, nessun calciatore può figurare in più di una categoria. Il migliore di tutta la Serie A, MVP – Best Overall, sarà annunciato direttamente venerdì 24 maggio.

SERIE A – CANDIDATI PREMI STAGIONE 2023-2024

TOP 3 UNDER-23

Raoul Bellanova – Torino

Matias Soulé – Frosinone

Joshua Zirkzee – Bologna

TOP 3 PORTIERI

Marco Carnesecchi – Atalanta

Michele Di Gregorio – Monza

Wojciech Szczesny – Juventus

TOP 3 DIFENSORI

Alessandro Bastoni – Inter

Gleison Bremer – Juventus

Riccardo Calafiori – Bologna