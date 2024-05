Biasin: «Oaktree-Inter? Già intesa una cosa! Marotta, una riprova»

Biasin, giornalista di Libero e molto vicino alle questioni legate all’Inter, ha detto la sua su Oaktree e sulle parole di ieri di Beppe Marotta.

CAMBIO − Dalle colonne di Tmw, Fabrizio Biasin si esprime sul futuro societario: «L’Inter oggi cambia proprietà. Anche in questo caso dovrebbe capitare qualcosa di clamoroso perché Steven Zhang riesca a saldare il debito in scadenza con Oaktree. Il fondo americano ha già fatto intendere come pensa di gestire il club campione d’Italia: come prima. Del resto avrebbe pochissimo senso variare il modello gestionale che ha permesso ai nerazzurri di unire competitività sul campo e sostenibilità fuori. Il primo obiettivo della nuova proprietà – una volta insediata – sarà il rinnovo dei contratti dei vari Lautaro Martinez, Barella, Inzaghi. Per tecnico e centrocampista le cifre sono già stabilite, con il capitano bisogna ancora trovare l’incastro tra domanda (10 più bonus) e offerta (8 più bonus)».

Oaktree si prepara a prendere l’Inter: intanto Marotta conferma

GARANZIA − Poi lo stesso Biasin ritorna sulle parole di Beppe Marotta durante la serata di gala: «E Marotta? Le dichiarazioni di ieri possono apparire come eccessivamente “luccicanti” dopo il trambusto degli ultimi giorni e probabilmente lo sono, quel che è certo è che non erano affatto scontate. E sono la riprova che al netto dei vari scenari gettati in pasto ai tifosi, il management sport nerazzurro ha già avuto garanzie dai signori della Quercia rispetto al futuro imminente». Oaktree Capital, comunque, si prepara alla rivelazione del club e l’AD nerazzurro rimarrà l’architrave su cui poggiarsi.