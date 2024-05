Barella non come Lautaro Martinez? La via del rinnovo tracciata

Nicolò Barella, così come Lautaro Martinez, è tra i giocatori che l’Inter sta cercando di rinnovare in queste settimane. Le due situazioni sono però differenti, di seguito il motivo.

RICHIESTE – Nicolò Barella non ha richieste eccessive per il suo rinnovo di contratto. Il suo attuale scade nel 2026, così come quello di Lautaro Martinez. Le due situazioni sono però completamente differenti. Il centrocampista ha parlato poco, anche l’agente non si è mai sentito riguardo le trattative con l’Inter. Tutto sta filando molto più liscio, anche non chiacchierando si lavora e l’accordo è in dirittura d’arrivo. Non serve rilasciare troppe dichiarazioni, ma andare al punto.

DIFFERENZA – Nicolò Barella dovrebbe rinnovare fino al 30 giugno 2029 con un ritocco all’attuale ingaggio di 4.5 milioni di euro a stagione. L’italiano alzerà l’asticella e prenderà 7 milioni, l’Inter perciò gli riconoscerà la crescita e la carica di vice-capitano anche in termini economici. Sarà il secondo giocatore più pagato della rosa, solamente nel caso in cui Lautaro Martinez riesca a convincersi di rimanere. Non gli verranno mai dati più di 10 milioni di euro all’anno, ma nemmeno ci si arriverà vicini. Sta all’attaccante capire se vuole essere come Barella, o come i tanti altri che sono passati dalle parti di Viale della Liberazione.