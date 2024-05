Di Lorenzo, rottura totale con il Napoli. C’è l’Inter dietro? – SI

Il clima in casa Napoli è torrido, tante situazioni stanno evolvendo nel peggiore dei modi. Anche Giovanni Di Lorenzo non è in rapporti idilliaci con la società, c’è l’Inter dietro? Spiega Alfredo Pedullà su Sportitalia.

ROTTURA – Giovanni Di Lorenzo non rimarrà al Napoli. Questo è ciò che emerge dalle ultime ore in cui si è parlato anche di un interesse dell’Inter per il terzino che potrebbe giocare anche da esterno del 3-5-2. Alfredo Pedullà chiarisce il caso ed è netto: «Rottura insanabile tra Di Lorenzo e il Napoli. Siamo ad un punto di quasi non ritorno, dico quasi solo per prudenza. Nonostante abbia rinnovato da poco lui non ha sentito la sicurezza che dovrebbe avere un capitano dopo una stagione così tormentata. Gli hanno dato solo responsabilità, quindi se dovesse arrivare un’offerta può andare via». La porta dell’Inter è aperta, anzi semi-aperta. Tutto dipende dalla scelta che verrà fatto con Denzel Dumfries, che ha il contratto in scadenza nel 2025. Se l’olandese non verrà rinnovato e conseguentemente ceduto in questa sessione di mercato allora ci sarà probabilmente una mossa per il capitano del Napoli. Fino a quel momento le acque saranno calme, ci sono altre priorità molto urgenti per la dirigenza.