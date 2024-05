Verona-Inter, Baroni a lavoro: esito allenamento e piano della vigilia

Verona-Inter segna la fine della trionfale stagione dei nerazzurri. Marco Baroni si prepara ad affrontare in casa i Campioni d’Italia di Simone Inzaghi. L’aggiornamento sull’allenamento odierno degli ‘Scaligeri’ e sul programma alla vigilia del match.

PREPARAZIONE – Gli uomini di Marco Baroni, dopo l’allenamento svolto nella giornata di ieri, continuano a prepararsi in vista di Verona-Inter, ultima sfida stagionale in programma domenica alle ore 20.45. Allo stadio ‘Bentegodi’ la squadra padrone di casa accoglierà la vincitrice dello scudetto, reduce dai festeggiamenti a San Siro e dalla grande novità ai vertici proprietari. Anche per gli Scaligeri il momento è particolare, considerando la salvezza in Serie A raggiunta proprio nell’ultima sfida contro la Salernitana. La squadra di Marco Baroni, dunque, si è potuta allenare con grande tranquillità a due giorni da Inter-Verona.

Verona-Inter, ecco come si prepara la squadra di Baroni

REPORT – Sul sito ufficiale del club veronese si legge il resoconto del lavoro svolto in mattinata: «Oggi, venerdì 24 maggio, allo Sporting Center ‘Paradiso’, i gialloblù hanno svolto una seduta di allenamento mattutina. Di seguito il report: attivazione, lavoro tattico e partita finale». Le informazioni sulla squadra di Marco Baroni non sono finite qui. È stato, infatti, reso noto anche il programma di domani, vigilia di Verona-Inter: «Domani, sabato 25 maggio, è in programma la rifinitura tecnica, a porte chiuse». Queste, dunque, le ultime novità su Verona, che per la sfida contro l’Inter dovrà fare a meno di Ondrej Duda e Thomas Henry, entrambi a causa della squalifica rimediata.