Calhanoglu conferma l’egemonia Inter a centrocampo in Serie A

Hakan Calhanoglu vince il premio di miglior centrocampista della Serie A 2023/24. Il turco dà così continuità a una splendida tradizione tutta nerazzurra.

DOMINIO AL CENTRO – Il centrocampo dell’Inter Campione d’Italia 2023/24 è solo uno dei tanti segreti della squadra di Simone Inzaghi. Che ha cambiato tutto senza cambiare apparentemente niente. Tuttavia la partenza di Marcelo Brozovic la scorsa estate ha aperto le porte alla seconda carriera di Hakan Calhanoglu. Che alla soglia dei 30 anni si è reinventato regista basso, diventando uno dei fattori più determinanti per la conquista dello Scudetto della seconda stella (e idolo neroblu, come cantano i tifosi a San Siro). E conquistando meritatamente il premio di Miglior Centrocampista della Serie A 2023/24. Non (solo) per i numeri straordinari (13 gol e 3 assist in 31 presenze), quanto per la chiave di volta che ha rappresentato per l’Inter. Continuando così un trend che sorride grandemente ai nerazzurri in Serie A.

STRISCIA APERTA – Calhanoglu eredita il testimone di Miglior Centrocampista della Serie A direttamente da un compagno di squadra. Ossia il fido scudiero Nicolò Barella, detentore del premio dalla scorsa stagione. Che a sua volta lo ricevette dall’amico Marcelo Brozovic, miglior centrocampista della Serie A 2021/22. E risalendo alla stagione 2020/21, quella dello Scudetto numero 19, questo titolo andò ancora tra le mani di Barella, emanazione in campo dell’allora allenatore Antonio Conte. In sintesi, con Calhanoglu siamo al quarto anno di fila con un centrocampista dell’Inter eletto come il migliore del campionato. L’ennesima conferma dello straordinario albero motore dei nerazzurri.