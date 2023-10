Cuadrado di nuovo infortunato! Salta Torino-Inter, le condizioni

Brutte notizie sul fronte Cuadrado. Il colombiano, che era rimasto ad Appiano Gentile per riprendersi al 100%, non ha ancora recuperato dall’infortunio della scorsa sosta per le nazionali. L’Inter lo perde – almeno – per la partita col Torino.

NUOVO STOP – Non c’è pace per Juan Guillermo Cuadrado. Il laterale colombiano, che era pure tornato in Inter-Bologna prima della sosta, non era stato convocato dalla Colombia per riprendersi al meglio. Tuttavia, in pieno accordo con lo staff medico dell’Inter, in questi giorni ha intrapreso un programma riabilitativo a causa di un riacutizzarsi dell’infiammazione al tendine achilleo sinistro. Le condizioni di Cuadrado saranno rivalutate la prossima settimana, quindi dopo la partita col Torino.