Mattioli disco rotto: «Inter, con Oaktree problema. Nonostante i dirigenti»

Mattioli, giornalista per anni in Rai e dichiarato tifoso della Juventus, non si arrende dopo il passaggio dell’Inter da Suning a Oaktree. Intervenuto in collegamento con Radio Radio Mattino Sport e News, parla della questione societaria.

IL CAMBIO – Da due giorni, anche ufficialmente, Oaktree ha rilevato l’Inter da Suning dopo che Steven Zhang non è riuscito a ridare il prestito. Una questione che, nonostante non sia certo il miglior passaggio di proprietà possibile, stando alle intenzioni del fondo darà stabilità a lungo termine al club. Ma questo non piace comunque a certi critici continui delle vicende dell’Inter. Fra questi il giornalista Mario Mattioli, che non smette nella sua contestazione della società.

A Mattioli non va giù nemmeno l’Inter di Oaktree

LE PAROLE – Dopo aver più volte criticato Zhang, Mattioli non si smentisce e fa lo stesso anche con la nuova proprietà: «Sostengo che, nonostante la conoscenza dei dirigenti che Oaktree metterà a capo dell’Inter, i maggiori problemi saranno di gestione più che sportivi. L’Inter sta andando a fronte a tutta una serie di problemi di gestione che non so se la proprietà americana possa risolvere. Si tratta di esperti di alto livello finanziario, ma che di calcio ne sanno poco».