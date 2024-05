Oristanio chiude a 0 col Cagliari, ma ora c’è il mercato: palla all’Inter

Oristanio ieri non è sceso in campo in Cagliari-Fiorentina, ma ha avuto comunque un ruolo (soprattutto nella prima parte di stagione) nella salvezza dei rossoblù. Per il giocatore in prestito dall’Inter ora c’è da valutare la questione mercato.

IL RESOCONTO – Ieri sera si è chiusa la stagione del Cagliari e – di conseguenza – di Gaetano Oristanio. La sconfitta addirittura al 103′ contro la Fiorentina non intacca quanto fatto dai rossoblù, che domenica scorsa hanno conseguito la salvezza con una giornata d’anticipo. Con il memorabile saluto a Claudio Ranieri, alla sua ultima da allenatore di un club. Il tecnico (anche ex Inter) non ha utilizzato Oristanio, col prestito nerazzurro rimasto in panchina e con zero minuti. L’attaccante classe 2002 chiude con venticinque presenze in Serie A (solo una per intero) con due gol, contro Frosinone e Lecce nel girone d’andata, più due in Coppa Italia. Adesso il discorso su di lui si sposta sul calciomercato, visto quanto definito al momento del passaggio in Sardegna.

Cosa fare con Oristanio? Cagliari e Inter al momento della decisione

IL TRASFERIMENTO – Il 20 luglio 2023 Oristanio si era trasferito dall’Inter al Cagliari in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. I rossoblù possono prelevarlo a titolo definitivo per poco più di quattro milioni di euro, poi nel caso la valutazione passerà a Milano. In quest’ultimo caso non dovrebbero esserci grossi problemi, perché il management rimarrà lo stesso anche con Oaktree. Mentre in Sardegna bisogna aspettare un minimo, visto che Ranieri ha appena concluso e il presidente Tommaso Giulini deve ancora trovare il nuovo allenatore. Sarà proprio il successo del tecnico uscente a decidere il futuro anche di Oristanio, assieme al direttore sportivo Nereo Bonato. A oggi, la valutazione del Cagliari è positiva e c’è la possibilità che il riscatto venga esercitato. Questo nonostante Oristanio abbia chiuso la stagione con diversi problemi fisici.