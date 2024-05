Sabatini: «Ho parlato con Thuram, lo racconto! Inter, no doping amministrativo»

Sabatini ha fatto furore questa settimana, per via della video risposta di Thuram al suo celebre pronostico totalmente sbagliato sull’Inter di agosto 2023. Stamattina, a Microfono Aperto su Radio Sportiva, il giornalista ha anticipato di aver parlato con l’attaccante.

LA QUESTIONE – Marcus Thuram, dimostrando di essere uno che ascolta e memorizza, ha pubblicato un video dove sfotte un pronostico di Sandro Sabatini di agosto 2023, che vedeva l’Inter fuori dalla zona Champions League e con una marea di “downgrade”. Il giornalista ci torna oggi: «Sono ormai famoso per aver detto che sono tutti downgrade sull’Inter. Ha portato bene, allora lo dico anche per il Milan: passare da Stefano Pioli a Paulo Fonseca è un downgrade. Lì Thuram è stato bravo, poi svelerò quello che ci siamo detti in videocall a Pressing domenica notte. Con Thuram comunque tutto a posto. Lo anticiperò domenica sera a Pressing e lo racconterò lunedì qui su Radio Sportiva».

Sabatini da Thuram alle questioni societarie dell’Inter

LA DISCUSSIONE – Nel corso del suo intervento di stamattina a Radio Sportiva, Sabatini non si è concentrato solo sulla questione Thuram. Ma anche su quella Oaktree, escludendo irregolarità nell’Inter: «Il doping non lo fai alla luce del sole. Non so se mi spiego: mi prendo una boccia di ossigeno, di sangue, di Epo o di doping, non so nemmeno cosa sia, di nascosto per farmi volare. Invece qui prendo un prestito e lo dico a tutti: parlare di doping amministrativo no. Per capirci qualcosa di più ho due figli che studiano economia e finanza all’Università, non credo che parlino di doping amministrativo. Il doping è qualcosa che fai di nascosto, non alla luce del sole, e se ti beccano vieni squalificato. Questo è un prestito, fatto alla luce del sole, e se non lo rendi prendono l’Inter. Come è successo».