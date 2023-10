Inghilterra-Italia, tre dell’Inter ma solo Barella confermato: la formazione

Poco più di due ore al calcio d’inizio di Inghilterra-Italia, partita fondamentale per le qualificazioni agli Europei. A Wembley saranno tre i giocatori dell’Inter titolari, con Barella unico confermato rispetto a sabato a Bari: Sky Sport anticipa la formazione.

IN CAMPO – Fra circa un’ora usciranno le formazioni ufficiali di Inghilterra-Italia, che prenderà il via alle 20.45. Da Sky Sport arrivano aggiornamenti direttamente da Londra, con le scelte di Luciano Spalletti. Rispetto alla vittoria per 4-0 contro Malta restano solo tre giocatori: Gianluigi Donnarumma in porta, Nicolò Barella a centrocampo e Domenico Berardi in attacco. Dell’Inter ci saranno altri due giocatori, ossia Francesco Acerbi e Davide Frattesi. In panchina andranno Matteo Darmian e Alessandro Bastoni oltre a Federico Dimarco, sostituito da Destiny Udogie. Questa la probabile formazione di Spalletti per Inghilterra-Italia, secondo Sky Sport: Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Barella, Cristante, Frattesi; Berardi, Scamacca, El Shaarawy.