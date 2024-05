Verona-Inter, il programma della squadra per l’ultima – Sky

Siamo alla vigilia della fine della stagione, domani si gioca Verona-Inter. La partita è valida per l’ultima giornata di campionato, Andrea Paventi da Sky Sport ha definito il programma della squadra.

PROGRAMMA – Verona-Inter è l’ultima giornata, sta per finire una stagione lunga e gloriosa per i nerazzurri. La squadra non andrà in ritiro come accadeva di consueto prima delle 22.43 del 22 aprile. Lo Scudetto è già vinto, i giocatori sono già con la mente alle vacanze da un po’ così come lo stesso allenatore. Simone Inzaghi e i suoi faranno una rifinitura oggi, poi si riuniranno domani per partire in direzione Verona. Nessuna fretta, nessuna pesante programmazione. La partita di domenica sera sarà solo l’ennesima passerella per i campioni d’Italia.