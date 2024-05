Inter di Inzaghi prima in Europa: il dato da preservare con il Verona

L’Inter di Simone Inzaghi ha l’occasione per confermarsi prima in Europa in una speciale classifica relativa al suo rendimento difensivo. Contro il Verona, l’imperativo è non subire gol.

IL DATO – L’Inter di Simone Inzaghi è prima in Europa per minor numero di goal concessi a partita. La classifica, che vede la squadra nerazzurra avere un coefficiente pari a 0.54, vede al secondo posto il Real Madrid, con 0.70, e al terzo il Bayer Leverkusen, con 0.71. Segue l’Arsenal con 0.76. Come dimostrato dalla stagione destinata a concludersi tra qualche giorno, le intuizioni della dirigenza per il reparto difensivo sono state idealmente coincidenti con le caratteristiche tecniche e tattiche richieste dall’allenatore per applicare i suoi principi di gioco.

L’Inter sfida per il Verona per la storia

L’OBIETTIVO – La squadra allenata da Simone Inzaghi sfiderà il Verona nell’ultima gara della stagione 2023-2024 di Serie A. Non subendo goal nell’ultima sfida di campionato, l’Inter si garantirà la certezza aritmetica del record rappresentato dal minor numero di gol concessi a partita. Si tratterebbe di un ulteriore dato, aggiunto a quello di una media punti stagionale pari a 2.51, idoneo a sublimare l’eccellente stagione della squadra nerazzurra consegnandola alla storia. Una stagione la cui traiettoria positiva ha avuto un inizio che ha coinciso con l’avvio dell’annata e un’interruzione mai realmente sperimentata.