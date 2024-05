Mkhitaryan il saggio dell’Inter. Un dubbio sulla prossima stagione

Henrikh Mkhitaryan dispensa esperienza, corsa e immensa saggezza alla sua Inter. L’equilibrio dell’undici di Simone Inzaghi pende dai movimenti dell’armeno, ma c’è un dubbio sulla prossima stagione.

EQUILIBRIO – Henrikh Mkhitaryan rappresenta al 100% l’anziano saggio di Dragon Ball all’Inter. I suoi 35 anni sono un valore importante per Simone Inzaghi, che si affida sempre e solo a lui per avere equilibrio nelle due fasi in campo. Il centrocampista ha saltato solamente la partita di Frosinone, giocando in tutto il resto del campionato. 46 presenze, 2 gol (doppietta al derby con il Milan) e 11 assist a fare da ciliegina alla sua torta nerazzurra.

DUBBIO – Nel suo ruolo da luglio ci sarà anche Piotr Zielinski, che arriva a parametro zero dal Napoli. Il polacco è un colpo da 10, per cifre ma soprattutto per valore tecnico del calciatore. Il centrocampista è potenzialmente un titolare, se solo non ci fosse Mkhitaryan. Il dubbio non riguarda affatto la scelta di Inzaghi per il suo undici della stagione 2024-2025, ma il modo attraverso cui verrà diviso il minutaggio. Ci saranno 8 partite minimo di Champions League, il Mondiale per Club, il campionato e da gennaio la Coppa Italia. Il tecnico piacentino dovrà trovare un equilibrio, perché Mkhitaryan non può replicare le 46 presenze di quest’anno. Sia per l’età, ma anche per la presenza di Zielinski che merita spazio.