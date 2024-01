Monza-Inter, le probabili formazioni. Dubbi a centrocampo – CdS

Questa sera alle ore 20.45 giocherà Monza-Inter, gara valida per la prima giornata di ritorno del campionato. Simone Inzaghi vede ancora un ballottaggio per il Corriere dello Sport, le probabili formazioni.

PROBABILI – Davide Frattesi potrebbe essere protagonista in Monza–Inter, non si sa ancora se da titolare o dalla panchina come con il Verona. Il gol segnato a San Siro dà qualche speranza in più, l’ex Sassuolo è in ballottaggio con Nicolò Barella. Simone Inzaghi ha anche altri dubbi, soprattutto in difesa dove Francesco Acerbi avrebbe bisogno di riposare. Stefan de Vrij è pronto, anche Matteo Darmian al posto del rientrante Denzel Dumfries non ancora al 100%. Di seguito le probabili formazioni di entrambe le compagini.

Monza (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Mari, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Carboni; Mota.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

fonte: Corriere dello Sport