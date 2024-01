Inter, il percorso verso la Juventus: Inzaghi vuole fugare un dubbio – TS

L’Inter, questa sera di scena sul campo del Monza, guarda già alla sfida del 4 febbraio contro la Juventus: l’analisi nell’edizione odierna di Tuttosport

DUBBIO – L’Inter sfiderà questa sera il Monza. Contro i brianzoli serve una vittoria per mantenere il vertice della classifica. Anche perché, ricorda Tuttosport, visti gli impegni di Supercoppa la squadra di Inzaghi arriverà allo scontro diretto contro la Juventus del 4 febbraio con un match da recuperare (con l’Atalanta, il 28 febbraio) con il serio rischio di essere dietro in classifica. Prima dello scontro diretto, oltre agli impegni di Supercoppa, l’Inter è attesa anche dalla trasferta contro la Fiorentina. Inzaghi, dopo due prove non esaltanti con Genoa e Verona, spera di fugare finalmente uno dei dubbi sorti sulla squadra: la condizione poco ottimale. Per Inzaghi e per l’Inter sarà quindi fondamentale vincere questa sera a Monza, per fugare tutti i dubbi.

Fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport