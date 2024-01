Inter, il programma post Monza per la Supercoppa Italiana – CdS

L’Inter sarà impegnata questa sera contro il Monza, ma dovrà subito voltare pagina a partire da domani mattina. Il motivo è semplice, lo esplica il Corriere dello Sport.

PROGRAMMA – Oggi pomeriggio l’Inter partirà per la trasferta dell’U-Power Stadium contro il Monza. I viaggi nerazzurri però non finiscono qui, anzi sono appena cominciati perché si avvicina la Supercoppa Italiana. Martedì pomeriggio la squadra volerà da Malpensa verso l’Arabia Saudita, mercoledì è previsto il primo allenamento nello stadio dell’Al Riyad. In caso di sconfitta con la Lazio alle semifinali l’Inter rientrerà subito in Italia, ma ritornerà in campo comunque il 28 gennaio per la gara con la Fiorentina. Turno di riposo per Simone Inzaghi, è stato rinviato il match con l’Atalanta che si giocherà invece il 28 febbraio.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno