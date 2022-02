Bordon: «Handanovic criticato ma per me buonissimo! Importante nell’Inter»

Handanovic è oggetto delle critiche, soprattutto da parte dei tifosi, per il suo rendimento in questa stagione con l’Inter. L’ex portiere Bordon, intervenuto a Radio Sportiva, difende il capitano e le difficoltà realizzative.

DAL DERBY AL DERBY – Alla vigilia della stracittadina di Coppa Italia, Ivano Bordon torna sulla partita di campionato di tre settimane fa: «Nella gara col Milan l’Inter mi è piaciuta. Ha creato molto, purtroppo non è riuscita a concludere in rete anche per la bravura di Mike Maignan. Su qualche situazione ha peccato di mira e di concretizzazione, però io penso che manchi qualche gol in più dagli attaccanti. Nel campionato ci sono dei periodi dove uno come Lautaro Martinez ha difficoltà a segnare, ma non c’è da preoccuparsi più di tanto».

IN PORTA – Bordon mette a confronto i portieri di Inter e Milan: «A Maignan, sino ad adesso, gli si può imputare solo l’errore di valutazione a Salerno. Però ha fatto benissimo. Samir Handanovic ha fatto qualche errore in più, ma è stato importante per il cammino che ha fatto sinora l’Inter. Handanovic purtroppo è criticato molto spesso dai propri tifosi, questo può dare fastidio a lui. So che il tifoso va subito al sodo, va a cercare il pelo nell’uovo, però nella mia valutazione ha fatto un buonissimo campionato. Spero che per l’Inter possa proseguire a questi livelli».