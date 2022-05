Inter, anticipata la ripresa degli allenamenti. Poi grigliata di gruppo ad Appiano Gentile! – Sky

L’Inter oggi è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi (vedi articolo). Secondo quanto riportato in questi minuti da Sky Sport, l’allenamento di squadra è stato anticipato al mattino. Di pomeriggio poi è prevista una grigliata di gruppo.

DA APPIANO GENTILE – L’Inter si è riunita oggi ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da mister Simone Inzaghi. La squadra aveva bisogno di ricaricare le batterie dopo l’importante vittoria in finale di Coppa Italia contro la Juventus e soprattutto dopo la difficile trasferta di Cagliari. L’allenamento di oggi era previsto per il pomeriggio, ma la squadra ha anticipato al mattino – in campo proprio in questi minuti -, per preparare così al meglio l’ultima sfida di campionato, a San Siro contro la Sampdoria. Il programma post-allenamento poi proseguirà ad Appiano Gentile con una grigliata di gruppo, con Lautaro Martinez e Joaquin Correa che saranno in prima fila per gestire il tutto. La squadra ha bisogno sì di allenarsi, ma anche di fare gruppo e rilassarsi, ma anche di festeggiare il trofeo conquistato a Roma. Poi massima concentrazione in vista dell’ultima di campionato dato che l’Inter non vuole avere rimpianti e vuole chiudere al meglio la stagione.

Fonte: Sky Sport