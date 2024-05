Sanchez ai titoli di coda con l’Inter: 3 opzioni sul futuro (2 in Italia!)

Alexis Sanchez a fine stagione saluterà l’Inter, dopo aver vinto il suo secondo scudetto con la maglia nerazzurra. Il cileno, che lo scorso anno ha firmato un solo anno di contratto, è ambito da tre squadre.

ADDIO − Sanchez, nonostante le parole di Piero Ausilio, lascerà l’Inter a fine stagione. Il 35 enne attaccante della Nazionale cilena ha vinto quest’anno il suo secondo scudetto in nerazzurro, dopo quella del 2021 con Antonio Conte in panchina. In totale, Sanchez ha collezionato con la maglia della Beneamata due scudetti, due supercoppe italiane e una Coppa Italia. Un buon bottino a coronare comunque una carriera ricca di trionfi e successi tra Argentina, Spagna, Inghilterra e Francia. Lo scorso anno ha deciso di ritornare all’Inter firmando un solo anno di contratto. Dopo il 30 giugno lascerà: tre opzioni per lui.

Il futuro di Sanchez dopo lo scudetto bis con l’Inter

TRE OPZIONI − Come riferisce ‘La Tercera‘, su Sanchez avrebbero messo gli occhi il River Plate, l’Udinese e il Parma. In due casi su tre, sarebbe un ritorno per il cileno, che ha giocato una stagione, la 2007-08, in Argentina con la maglia dei Millionarios. Più tempo, invece, a Udine dove ha trascorso tre anni, dal 2008 al 2011. Meta, invece, totalmente nuova quella emiliana al Parma. Quanto all’Udinese, tanto dipenderà anche dalla permanenza o meno in Serie A della squadra oggi allenata da Fabio Cannavaro. Serie A ritrovata per gli emiliani, che hanno vinto il campionato di Serie B.