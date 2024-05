Frosinone-Inter, Inzaghi ruota: pronta una sorpresa quasi incredibile!

Frosinone-Inter, partita in programma venerdì allo stadio Benito Stirpe alle ore 20.45, potrebbe presentare una novità assoluta per Inzaghi in stagione. Il tecnico Campione d’Italia è pronto a rivoluzionare ancora la formazione iniziale, dove potrebbe clamorosamente non esserci un super titolare

INCREDIBILE – Frosinone-Inter è una sfida certamente molto delicata per la squadra di Eusebio Di Francesco, in piena lotta salvezza, mentre per i Campioni d’Italia nerazzurri non aggiunge nulla ma sicuramente sarà un’occasione per Simone Inzaghi, pronto a rivoluzionare ancora la squadra titolare. Inoltre, i nerazzurri sono reduci dalla sconfitta con il Sassuolo e vorranno certamente fare meglio al Benito Stirpe. Dalla sfida con i neroverdi a quella con i giallazzurri, le uniche conferme di Inzaghi potrebbero essere Stefan de Vrij e Carlos Augusto in difesa, Davide Frattesi e Kristjan Asllani a centrocampo. Quale sarebbe dunque la super sorpresa stagionale?

Frosinone-Inter, una sorpresa quasi incredibile nell’undici titolare di Inzaghi: pronto un cambio insperato

Frosinone-Inter potrebbe clamorosamente non vedere tra i titolari l’intoccabile e sempre presente Henrikh Mkhitaryan. L’armeno, che gioca ancora da diffidato, è il calciatore più impiegato da Inzaghi tanto che questa storia è ormai diventata leggendaria. L’ex Roma è davvero l’unico intoccabile per il tecnico nerazzurro che ha sempre avuto undici fedelissimi, ma qua siamo davvero oltre.

Mkhitaryan è il cervello della squadra, prezioso sia in fase offensiva che in fase difensiva. Fondamentale per il ventesimo scudetto appena conquistato e che in stagione ha sbagliato davvero poco, forse le partite giocate meno bene si possono contare sulle dita di una mano. Il centrocampista è inoltre molto amato, rispettato e apprezzato dai compagni, soprattutto quelli più giovani. Ma anche lui merita di rifiatare e forse – ripetiamo forse -, Frosinone-Inter può essere l’eccezione.