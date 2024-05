Inzaghi premiato prima di Inter-Lazio! Con dimostrazione di vicinanza

Prosegue il prepartita di Inter-Lazio, con un momento particolare per Inzaghi. L’allenatore che ha vinto lo scudetto ha appena ricevuto un premio in campo al Meazza.

LA PREFERENZA – Come annunciato già negli scorsi giorni, Simone Inzaghi ha vinto il premio di Coach of the Month della Lega Serie A per aprile 2024. Il mese in cui l’Inter, vincendo il 22 aprile il derby contro il Milan, ha conquistato il suo ventesimo scudetto, quello della seconda stella. La cerimonia di consegna del trofeo, in attesa della festa scudetto vera e propria, si è appena tenuta durante il prepartita di Inter-Lazio. Ma Inzaghi, per l’evento, non era certo da solo.

Inzaghi premiato con tutta l’Inter vicina a lui

LA PRESENZA – In un momento molto complicato, con quanto sta succedendo sul fronte Steven Zhang, la dirigenza dell’Inter appare compatta e unita. Con Inzaghi, al momento della consegna del premio da parte della Lega Serie A, c’erano il vice president Javier Zanetti, il CEO Sport Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio. Poco dopo, il tecnico ha ricevuto anche il saluto di tre storici ex giocatori che stanno venendo premiati ora in campo: Gianfranco Bedin, Renato Cappellini e Sandro Mazzola. Ossia tre reduci del decimo scudetto, quello della prima stella conquistato nella stagione 1965-1966. Un bel momento, per far capire anche come la volontà di tutta l’Inter sia andare avanti a prescindere dalla proprietà.