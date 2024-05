VIDEO – Frosinone-Inter, (pen)ultimo decollo stagionale! Partenza

Si gioca domani sera alle 20.45 Frosinone-Inter, trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie A. Ultima partenza stagionale in aereo per i nerazzurri, vista la vicinanza con Verona che porterà la squadra a muoversi in treno per l’ultima trasferta dell’anno. Di seguito il video della partenza.

DECOLLO – Volo aereo in vista di Frosinone-Inter, gara in programma domani sera allo stadio Benito Stirpe, ore 20.45. Una partita che ha un valore sicuramente maggiore per i ciociari, in piena lotta salvezza, che non per i nerazzurri già ampiamente campioni d’Italia. Ma sarà comunque l’occasione per la squadra di Simone Inzaghi di zittire le troppe parole già uscite nell’ultima settimana in seguito alla sconfitta contro il Sassuolo, arrivata dopo la grande festa post Torino. In ogni caso la squadra è partita da qualche minuto in aereo, direzione Lazio, in quella che sarà l’ultima trasferta “in volo”.

Inter, tre passerelle da campioni d’Italia per chiudere la Serie A

PASSERELLA – Quella di Frosinone-Inter sarà infatti l’ultima stagionale con spostamenti in aereo per i nerazzurri, che nella gara di chiusura del campionato, contro il Verona, si sposteranno in treno vista la vicinanza con Milano. In ogni caso questa è la terza delle cinque passerelle che i campioni d’Italia potranno godersi in vista del finale di stagione, con l’obiettivo di chiudere al meglio questo campionato di Serie A e di onorarlo come di dovere.

OBIETTIVO – Per l’Inter, poi, resta un grande obiettivo: quello di superare il record di punti del club in un campionato. Primato ancora in mano a Roberto Mancini, in grado di arrivare a quota 97 nella stagione 2006/2007, che portò al quindicesimo scudetto della storia nerazzurra. Per riuscirci i nerazzurri dovranno conquistare tre vittorie su tre, arrivando così a quota 98. Partendo, quindi, da Frosinone, per poi cercare di avere la meglio sulla Lazio (in casa) e sul Verona in trasferta.