Inter, da Gudmundsson a Bento: le strategie di calciomercato

Sono ormai note le strategie sul mercato dell’Inter, che lavora da tempo su nomi come Bento Krepski e Albert Gudmundsson. Resta da capire la strada che traccerà la nuova proprietà Oaktree, ma le priorità su cui muoversi sono definite.

QUARTO ATTACCANTE – In un reparto che quest’anno ha mostrato le maggiori lacune, l’Inter lavora per regalare gli uomini migliori a Simone Inzaghi. Confermati i titolarissimi Lautaro Martinez (nonostante la questione legata al rinnovo di contratto) e Marcus Thuram, l’arrivo di Mehdi Taremi è da leggere proprio in questa direzione. La volontà è quella di puntare anche su un quarto nome di livello, per avere ancora più possibilità di far riposare la coppia titolare nel corso di una stagione che vedrà un’infinità di partite da affrontare, considerando la nuova UEFA Champions League e il Mondiale per Club. Ecco, quindi, il sogno Albert Gudmundsson, autore di una stagione strepitosa con il Genoa.

SECONDO PORTIERE – La seconda priorità è naturalmente quella relativa al vice-Sommer. Come sappiamo, Emil Audero non sarà riscattato dopo il prestito dalla Sampdoria e il suo futuro potrebbe essere al Como, neopromosso in Serie A. L’Inter non è intenzionata a puntare nemmeno sul giovane Filip Stankovic come secondo portiere, con il figlio d’arte che dovrebbe restare nel club blucerchiato. Il nome sul taccuino degli uomini mercato nerazzurri è quello di Bento Krepski dell’Atletico Paranaense, per il quale serve un investimento di circa 20 milioni di euro. Il suo arrivo andrebbe letto sia come chiusura del buco lasciato da Audero, sia in chiave futura: proprio lui, infatti, andrebbe a prendere il posto di Yann Sommer a partire dalla stagione 2025-2026.

Inter, Gudmundsson, Bento e non solo: le strategie di calciomercato

ALTRE NECESSITÀ – Un ulteriore tassello andrebbe poi messo sulla fascia destra. Sia con la permanenza, sia con l’addio di Denzel Dumfries. Un suo vice è in ogni caso fondamentale, considerando che al momento ci sarebbe soltanto Matteo Darmian – con Juan Cuadrado che lascerà l’Inter a scadenza di contratto e Tajon Buchanan spostato sulla fascia sinistra, con Carlos Augusto a fare il vice-Bastoni – ed è impensabile giocare 60 partite con il 34enne come unica alternativa. In caso di cessione di Dumfries servirebbero addirittura due acquisti in questo senso e proprio per questo sarà importante monetizzare al massimo in caso di cessione. In ogni caso, qui, il nome principale è quello di Yukinari Sugawara dell’AZ Alkmaar, per il quale l’investimento sarebbe anche piuttosto contenuto: meno di 10 milioni, considerando anche la scadenza del suo contratto nel 2025.

STRATEGIA CHIARA – In ogni caso, prima di parlare del mercato in entrata dell’Inter, bisognerà capire quelle che saranno le linee guida dettate da Oaktree dopo la nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione e l’incontro con Simone Inzaghi. Bisognerà poi concentrarsi anche sulle cessioni, dalle quali ricavare il tesoretto necessario da reinvestire. Sostenibilità e competitività, queste le due parole chiave e i due concetti che dovranno andare di pari passo anche per il (prossimo) futuro. Nonostante il cambio di proprietà.