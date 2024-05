Inter… Nazionali! Tutti i giocatori impegnati: Europei e non solo

Con Verona-Inter si è chiusa la stagione per i nerazzurri, che ha portato alla conquista del ventesimo scudetto in faccia al Milan e la seconda stella. Ora una breve pausa e poi si riparte: tra Europei e Copa America sarà una lunga estate per i giocatori nerazzurri.

QUANTI IMPEGNI – Giusto il tempo per una breve sosta dopo la conquista del ventesimo scudetto e poi pronti, via, si riparte. Sarà un’estate ricca di impegni per i giocatori dell’Inter, chiamati dalle rispettive nazionali per le importanti competizioni estive. Europei, Copa America e poi anche le Olimpiadi ad agosto. Il tutto alle porte di una stagione – la prossima – che porterà i nerazzurri a toccare le 60 partite, considerando tutte le competizioni e il nuovissimo Mondiale per Club in programma tra giugno e luglio 2026.

Inter, tutti i nazonali impegnati nei tornei estivi

EUROPEI – Per restare vicino a casa nostra, saranno parecchi i giocatori dell’Inter impegnati durante gli Europei in Germania. E alcuni si affronteranno anche faccia a faccia. È il caso per esempio di Kristjan Asllani, presente con la sua Albania nel girone dell’Italia. Con Luciano Spalletti che conterà (al netto delle convocazioni ufficiali) ben sei nerazzurri nel suo roster: Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Davide Frattesi. Poi Yann Sommer, con la Svizzera, Denzel Dumfries e Stefan de Vrij con l’Olanda, Hakan Calhanoglu con la Turchia, Benjamin Pavard e Marcus Thuram con la Francia. Infine, Marko Arnautovic, che affronterà proprio i bleus e gli oranje con la maglia dell’Austria. Ma anche la Polonia, con il nuovo arrivo Piotr Zielinski (sebbene sarà ufficialmente nerazzurro solo dal primo luglio).

COPA AMERICA – Nel mentre, dall’altra parte del mondo, si disputerà anche la Copa America. E anche qui diversi giocatori dell’Inter saranno impegnati: a partire naturalmente da capitan Lautaro Martinez, che dovrà difendere il titolo con l’Argentina (e bisognerà capire se anche Valentin Carboni sarà presente, dopo essere già entrato nella lista dei preconvocati). Il numero 10 nerazzurro affronterà peraltro il compagno di squadra Tajon Buchanan (presente con il Canada, in un’edizione che raggrupperà le squadre sia del Nord che del Sudamerica) e Alexis Sanchez, ufficialmente ancora giocatore nerazzurro dal momento che il suo contratto scadrà a fine giugno.

Inter, la lista completa dei nazionali

Italia: Acerbi, Barella, Bastoni, Darmian, Dimarco, Frattesi

Albania: Asllani

Austria: Arnautovic

Olanda: De Vrij, Dumfries

Francia: Pavard, Thuram

Polonia: Zielinski (ufficiale dal primo luglio)

Svizzera: Sommer

Turchia: Calhanoglu

Argentina: Lautaro Martinez, Valentin Carboni (?)

Canada: Buchanan