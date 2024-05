Lautaro Martinez-Inter, speculazioni sulle cifre! Cosa c’è di vero

Lautaro Martinez ormai da tempo è quasi inutilmente al centro delle attenzioni per il possibile prolungamento del suo contratto. Inutili – o per meglio dire premature -, in quanto il contratto attuale prevede una scadenza a giugno 2026. A tal proposito ha parlato Matteo Barzaghi, che attraverso i suoi profili ha svelato alcune curiosità riguardo fonti vicine al calciatore.

ANCORA RINNOVO – Lautaro Martinez e il rinnovo con l’Inter, per quanto ancora se ne parlerà? Le parti sono in trattativa per un rinnovo che prevede anche un adeguamento dell’ingaggio, con l’obiettivo di raggiungere una soluzione positiva e rafforzare ulteriormente il legame tra il giocatore e il club nerazzurro. Lautaro Martinez ha rinnovato il suo contratto una sola volta in questi sei anni. L’ultimo accordo, firmato nel 2021, ha esteso il suo legame con l’Inter fino al 2026. Ora, con le sue prestazioni in continua crescita e il suo ruolo sempre più centrale nella squadra, il club e il giocatore stanno lavorando per una nuova intesa che rifletta il suo valore attuale.

Lautaro Martinez-Inter, la verità sul rinnovo

FONTI VICINE – Mentre le trattative proseguono, i tifosi nerazzurri attendono con trepidazione l’annuncio ufficiale del rinnovo di Lautaro Martinez. La sua permanenza all’Inter sarebbe un tassello fondamentale per il futuro del club, che continua a puntare su di lui come leader e trascinatore. Il collega Matteo Barzaghi ha svelato che fonti vicine al calciatore sostengono che ci siano al momento troppe speculazioni sulle cifre del rinnovo. Alcuni parlano di 10, 12 o addirittura 14 milioni. La verità è che c’è una trattativa in atto, e a dire la verità anche un cambio di proprietà. Questioni di sicuro non da poco e che hanno inevitabilmente rallentato la procedura sia per quanto riguarda l’argentino, ma anche Simone Inzaghi e Nicolò Barella.

