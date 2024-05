Lautaro Martinez e il rinnovo, nuove richieste per l’Inter: le sensazioni – SM

Lautaro Martinez e l’Inter stanno discutendo il rinnovo del contratto in scadenza al 30 giugno 2026. Nonostante le parole dell’agente Camano, che più volte ha indicato questioni particolari, secondo Sport Mediaset c’è fiducia.

LA RICERCA – Lautaro Martinez ha da discutere il rinnovo di contratto con l’Inter. O meglio: lo sta già facendo, perché il suo agente Alejandro Camano ha aperto le trattative da diversi mesi. Si ricorda l’incontro a marzo, quando si è giocata la partita in casa dell’Atlético Madrid in Champions League. Ma sono diventate le ultime settimane quelle in cui chi cura gli interessi del Toro ha fatto sentire più volte la stagione, facendo torcere il naso ai tifosi dell’Inter. Perché, pur mostrando la volontà di giungere a un accordo, ha dato altre sensazioni.

Marotta ribalta la posizione nel ‘duello’ Lautaro Martinez-Inter

LA RISPOSTA – In un momento in cui si discute tanto della questione rinnovo, ecco che entra in scena Giuseppe Marotta. In questi giorni, il CEO Sport ha parlato di tranquillità sulla vicenda. Sport Mediaset aggiunge come l’agente di Lautaro Martinez abbia chiesto un ingaggio da dodici milioni a salire, per adeguarlo ai migliori centravanti al mondo. Toccherà proprio a Marotta mediare fra le parti, per riuscire ad arrivare a un accordo e rendere realtà la tranquillità di cui si è parlato. Assieme a quello di Lautaro Martinez, nell’incontro di questo pomeriggio coi manager di Oaktree si discuterà anche dei rinnovi di Simone Inzaghi e Nicolò Barella, questi molto più facili da raggiungere per l’Inter.