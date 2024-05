Inter-Oaktree, incontro in arrivo: due le richieste del fondo – SM

Come segnalato più volte dopo l’annuncio di Inzaghi nel post partita di Verona-Inter, questo pomeriggio è in programma l’incontro con i manager di Oaktree. Sport Mediaset anticipa le due richieste che arriveranno dal fondo americano in vista della nuova stagione.



VERTICE IN ARRIVO – In queste ore, durante il pomeriggio, i rappresentanti del fondo Oaktree (Alejandro Cano e Katherine Ralph) avranno il primo confronto con Simone Inzaghi nella sede dell’Inter. Il vertice, anticipato dallo stesso tecnico dopo la partita di Verona, sarà il secondo da quando la nuova proprietà ha rilevato le quote da Suning. I manager di Oaktree avevano già visto Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta nel pomeriggio di giovedì, all’indomani dell’annuncio. Ora parleranno direttamente col tecnico, conoscendo anche il resto dei dipendenti della società.

Oaktree vede l’Inter e inizia a mettere mano alla società

LINEA DI CONTINUITÀ – Nonostante sia cambiata la proprietà, è da escludere che ci siano grossi ribaltoni rispetto agli otto anni con Suning. Questo anche perché il fondo ha dal 2021 due persone nel Consiglio d’Amministrazione, Carlo Marchetti e Amedeo Carassai. Proprio il CdA sarà riformato all’inizio del mese prossimo, perché il 4 giugno è in programma l’assemblea dei soci. Sport Mediaset afferma che Oaktree, come prime indicazioni per l’Inter, chiederà equilibrio finanziario e ricerca di giovani pronti per mantenere inalterata la competitività nonché aumentare il valore. Progetto giovani che dovrà integrarsi con giocatori più pronti, come da volontà di Inzaghi. Ma non ci sono dubbi sul fatto che si continuerà sulla stessa linea precedente.