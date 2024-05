Conte al Napoli, quasi fatta! Con tanti ex Inter fra staff e… giocatori – SM

Conte sarà quasi certamente il prossimo allenatore del Napoli. Il tecnico che ha guidato l’Inter dal 2019 al 2021 si porterà tante persone, fra staff e giocatori, già visti nella sua esperienza in nerazzurro. I nomi li fa Sport Mediaset.

IN ARRIVO – Dopo che Gian Piero Gasperini ha deciso di rimanere all’Atalanta, per il Napoli ormai è rimasto solo un nome: Antonio Conte. Salvo ribaltoni, comunque sempre possibili con lui e col presidente Aurelio De Laurentiis, è imminente l’annuncio. Sport Mediaset dichiara che un accordo di massima con l’ex allenatore dell’Inter c’è già, restano da limare solo dettagli prima che il presidente potrà ufficializzare il primo grande colpo della nuova stagione. Quella che il Napoli vuole sia della ripartenza dopo il disastro di questa. Conte firmerà un contratto di tre anni a sei milioni di euro netti a stagione, più due di bonus in caso di vittoria dello scudetto.

Conte al Napoli, quanti ex Inter con lui!

LE RICHIESTE – Tante le garanzie tecniche chieste al presidente De Laurentiis, a cominciare dalla presenza di Gabriele Oriali che ha lavorato già con Conte all’Inter e in Nazionale. Con lui il fratello Gianluca e il vice Cristian Stellini, pure loro in nerazzurro nel biennio 2019-2021. Dal mercato una sola grande cessione, con un tesoretto da circa duecento milioni in parte alimentato dai centoventi della cessione di Victor Osimhen. Che Conte vuole sostituire con Romelu Lukaku, di ritorno al Chelsea dopo il prestito alla Roma: un altro che era all’Inter e ora può andare al Napoli.