Inter, full immersion in sede per Oaktree: il piano della giornata, Inzaghi compreso!

Giornata particolarmente significativa per l’Inter quella di oggi, iniziata da qualche ora con l’arrivo in sede dei manager di Oaktree. Di seguito il programma, che comprende anche la presenza di Simone Inzaghi. Ne parla Sky Sport 24.



FULL IMMERSION – In Viale della Liberazione quest’oggi si vivrà un’interessante giornata, all’insegna di novità e conoscenze. In mattinata la sede dell’Inter ha visto l’arrivo dei due manager di Oaktree, Katherine Ralph e Alejandro Cano, già incontrati di persona la scorsa settimana dai dirigenti nerazzurri Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello. Quest’oggi per la nuova proprietà ci sarà un nuovo step, per gettare le prime basi del nuovo progetto interista. I rappresentati manageriali di Oaktree trascorreranno praticamente tutta la giornata nel quartier generale nerazzurro, con un obiettivo preciso: fare la conoscenza delle altre aree dell’Inter, anche di quelle sportive.

Inter-Oaktree: quello che prevede il programma di giornata

DUE MOMENTI – Oggi, dunque, Ralph e Cano, in rappresentanza di Oaktree, avranno l’occasione di incontrare il vicepresidente Javier Zanetti, e i dirigenti Piero Ausilio e Dario Baccin. Ma non solo. La giornata risulta particolarmente significativa anche perché Simone Inzaghi avrà la possibilità di stringere la mano ai due manager. Ma solo nel pomeriggio. L’incontro fra l’allenatore nerazzurro e i vertici di Oaktree non c’è ancora stato. La giornata, che prevede una vera e propria full immersion nella sede dell’Inter, si dividerà in due momenti. Sono attesi nuovi aggiornamenti sull’esito del vertice con Inzaghi, che proseguirà anche con un nuovo incontro previsto per la prossima settimana.

Fonte: Sky Sport 24