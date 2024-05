Coppa Italia, niente più ‘rischio’ di Inter-Bologna: svolta storica!

Nella Coppa Italia della stagione che si è appena conclusa, per l’Inter sono stati fatali i tempi supplementari disputati a San Siro contro il Bologna, che ha rimontato la rete di Carlos Augusto. Un rischio che non si ripeterà con il nuovo regolamento della competizione.

SVOLTA STORICA – Il rischio di un Inter-Bologna bis agli ottavi di finale della prossima Coppa Italia è scongiurato. Arriva infatti una svolta storica nel regolamento per la competizione, dopo che ieri la Lega Serie A ha reso note le modalità di definizione del tabellone. Stando a quanto si legge, le sfide di ottavi e quarti di finale, infatti, in caso di parità, prevedono direttamente l’accesso ai calci di rigore, senza passare dai tempi supplementari. Che, appunto, hanno decretato la scorsa stagione l’eliminazione dei nerazzurri con la rimonta dei felsinei al gol di Carlos Augusto.

Coppa Italia, la modifica al regolamento della competizione

CAMBIO DALLE SEMIFINALI – Da notare come i tempi supplementari non sono previsti soltanto nelle gare a eliminazione diretta, quindi fino ai quarti di finale. Le semifinali – che si disputeranno sempre andata e ritorno – e la finale della Coppa Italia, infatti, continueranno a prevedere i 30 minuti extra in caso di parità nei tempi regolamentari.

OBIETTIVO – Modifiche o meno, per l’Inter il prossimo anno l’obiettivo sarà quello sicuramente di fare meglio rispetto a quest’anno, con il percorso interrottosi proprio in casa, a San Siro, contro la squadra rivelazione allenata da Thiago Motta. Eliminata, peraltro, il turno successivo dopo la lotteria dei calci di rigore contro la Fiorentina. Di certo il non dover disputare i tempi supplementari in caso di parità sarà un grosso aiuto, considerando l’alto numero di partite che intaseranno il calendario della squadra nerazzurra (e non solo) con le tante partite in Europa e, soprattutto, il Mondiale per Club a fine stagione. In un’annata dove si toccheranno (almeno) le 60 partite.