Nacho non si sbilancia: «Futuro? Deciderò con calma! No variabili»

Nacho ha parlato del suo futuro. Il difensore spagnolo può lasciare il Real Madrid a zero e anche l’Inter è sulle sue tracce per ingaggiarlo.

FUTURO DA DECIFRARE − Nacho potrebbe lasciare il Real Madrid a zero quest’estate e anche l’Inter ci ha messo gli occhi. Il difensore spagnolo però non si è sbilanciato, pensa alla finale di Champions League col Borussia Dortmund. Le sue parole a Onda cero: «Non dirò nulla perché penso che non sia il momento. Per rispetto alla società e ai miei compagni, penso che non sia il giorno per dire che rimango o che me ne vado. L’unico che lo sa sono io e l’unica cosa a cui penso è la finale. Essere capitano è molto speciale. Questa stagione è stata da dieci e mi restano pochi giorni per, si spera, mettere la ciliegina su quella torta. Sono una persona che prende le decisioni con calma. Ho bisogno di quella tranquillità, ho bisogno finirò la stagione e poi parlerò. Niente di ciò che accadrà in Champions League o in Coppa degli Europei cambierà la mia decisione».

Nacho tra i nomi sondati: ma non solo per l’Inter

NOMI − Il profilo di Nacho rimane in voga per l’Inter, sempre molto brava a cogliere le opportunità sui giocatori in scadenza di contratto. Oltre allo spagnolo, c’è anche Nicolas Valentini, il cui agente ieri ha parlato proprio ai microfoni di Inter-News.it, ribadendo la volontà di lasciare il Boca Juniors al termine del suo contratto. L’Inter, al momento, è alle prese con le questioni di carattere societario, ma il mercato è ormai alle porte. Un difensore a Milano potrebbe arrivare.