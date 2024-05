ESCLUSIVA IN − Valentini, l’agente: «Inter? Avuti contatti con squadre italiane!»

Valentini è un profilo che fa gola alle squadre italiane, a confermarlo il suo agente su Inter-News.it. Il difensore argentino ha il contratto in scadenza.

FUTURO DA DEFINIRE − Nicolas Valentini rimane un profilo abbastanza caldo per quanto riguarda il mercato italiano. Il difensore argentino non rinnoverà con il Boca Juniors di Riquelme e al termine del 31 dicembre 2024 può praticamente firmare per qualsiasi club a parametro zero. Sono diverse le squadre italiane sul giocatore classe 2001. Da capire se già in estate, qualcuna di queste potrebbe provare l’affondo decisivo per prenderlo. L’Inter lo tiene d’occhio. A parlare della sua situazione ai microfoni di Inter-News.it, il suo agente Maximiliano Pra. Il procuratore ci ha aggiornati sul futuro ribadendo il grande interesse dall’Italia: «Stiamo lavorando sul suo futuro e valutiamo diverse alternative. Non c’è ancora una posizione definita. Avete avuto dei contatti con l’Inter? Con diverse squadre italiane».

Valentini profilo adatto per l’Inter? I numeri del classe 2003

AI TITOLI DI CODA − Valentini ha giocato in questa stagione finora nove partite, condite da un gol. Il rapporto col Boca Juniors negli ultimi tempi è andato via via incrinandosi, tant’è che non gioca una partita ufficiale praticamente da aprile. L’ultimo gettone è datato 6 aprile, dove ha giocato 16′ contro il Newell’s Old Boys. La sua avventura a Buenos Aires è ormai ai titoli di coda ed è pronto a misurarsi con un altro club e probabilmente in un altro campionato. La Serie A potrebbe essere la sua prossima destinazione. D’altronde in Italia, c’è un certo feeling con i difensori e in particolare con i giocatori argentini. E il suo agente non ha smentito la cosa. L’estate si avvicina e il nome di Valentini non è da assolutamente da scartare.