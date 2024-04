Chi è Valentini, il difensore che piace alla dirigenza! Doppio ruolo all’Inter

Valentini è il nome nuovo per la difesa, seguito da tempo dalla dirigenza dell’Inter e già nel giro della Nazionale Argentina. La sua situazione contrattuale col Boca Juniors favorirebbe il suo approdo in nerazzurro. Conosciamo meglio il calciatore, ritenuto uno dei profili di maggior spicco del calcio sudamericano.

NUOVO OBIETTIVO – La dirigenza dell’Inter non dorme mai ed è sempre attiva sul fronte mercato, proiettata sempre di più verso il futuro. L’obiettivo è quello di offrire a Simone Inzaghi e il suo staff, nuovi innesti e nuove soluzioni. Dopo aver chiuso con abbondante anticipo i colpi a centrocampo e in attacco con Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin lavorando costantemente per provare ad anticipare i tempi anche per quanto riguarda la difesa. Il primo nome nella lista è chiaramente Alessandro Buongiorno, ma tra costo (valutato almeno 40 milioni dal Torino) e la concorrenza (Milan e Premier League), sempre meglio trovare più soluzioni. Oltre i vari Beukema, Schuurs e Bijol, ecco spuntare il nome di Nicolas Valentini, 23enne difensore del Boca Juniors, appena reduce dalla sua prima convocazione nell’Argentina.

Caratteristiche tecniche e ruolo all’Inter

DOPPIA SOLUZIONE – Nicolas Valentini è un difensore classe 2001 ben strutturato fisicamente (alto 187 centimetri), abituato a giocare principalmente nella difesa a quattro. Fino a questo momento non è stato tanto utilizzato nella difesa a tre, ma essendo di piede mancino, non impiegherebbe troppo tempo ad adattarsi nel ruolo di centrale. Con queste caratteristiche, all’Inter potrebbe pian piano prendere il posto di Francesco Acerbi o Stefan de Vrij. All’occasione può essere impiegato anche sul centro-sinistra al posto di Alessandro Bastoni. In patria parlano molto bene di lui, soprattutto per quanto riguarda la leadership in campo, è considerato uno dei migliori profili sudamericani. Non a caso è stato convocato di recente anche dall’Argentina, visionato soprattutto dall’ex muro Walter Samuel, collaboratore di Lionel Scaloni.

COSTI – La situazione contrattuale di Valentini potrebbe rappresentare per l’Inter una vera e propria occasione di mercato. Il suo valore fino a poco tempo fa era in forte crescita, considerate le sue qualità tecniche. Ma con un contratto in scadenza a dicembre 2024 e la volontà del calciatore di provare nuove esperienza, questo ha di fatto creato un muro tra lui e la dirigenza del Boca Juniors, che nelle ultime settimane ha addirittura deciso di metterlo fuori rosa fino al rinnovo di contratto. Una situazione certamente scomoda per la dirigenza argentina, che in estate potrebbe essere costretta a cedere il calciatore, abbassando di non poco le pretese. La sua valutazione ad oggi è di circa 8 milioni, ma è destinata a scendere. Inoltre, il calciatore si accontenterebbe di un ingaggio contenuto, e anche per questo motivo in Argentina, l’Inter è uno dei club indicati come potenziale destinazione.