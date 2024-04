Milan-Inter, Pioli punta allo 0-0? Una mossa fa riflettere sul passato

Stefano Pioli sembra sempre più intenzionato a giocare con un esterno più abituato alla fase difensiva, ossia Yunus Musah. Punterà allo 0-0 in Milan-Inter? Le possibilità.

IPOTESI – Yunus Musah è il giocatore da cui dipende l’intera partita di Stefano Pioli. Milan–Inter si decide nei dettagli, è un derby e come tale va trattato nonostante negli ultimi scontri sia stata scritta una storia a senso unico. Simone Inzaghi e i suoi uomini possono vincere lo scudetto guadagnando tre punti a San Siro e aggiornando così il libro della partita più iconica e seguita del calcio italiano. Pioli ha timore che accada e le sue scelte di formazione fanno capire tutto.

SCELTE – L’allenatore del Milan sembra intenzionato a dar fiducia a Musah sulla fascia destra da esterno d’attacco. La motivazione è semplice da comprendere, o così appare. Evitando di giocare con Olivier Giroud, Rafael Leao e Christian Pulisic assieme Pioli cerca di avere maggiore equilibrio in fase difensiva. L’obiettivo potrebbe essere quello di evitare gli affondi in velocità dell’Inter, che del ribaltamento di fronte ha fatto uno dei suoi tantissimi punti di forza. L’ex Valencia in fase di non possesso si trasformerebbe in un ulteriore centrocampista a copertura della difesa, che troppe volte è rimasta scoperta nelle ultime settimane.

Milan-Inter, l’ultima partita da storia

PRECEDENTI – I derby del passato sono una prova del fatto che il Milan abbia sempre sofferto le ripartenze nerazzurre. Nel 5-1 il secondo gol arriva da una verticalizzazione di Lautaro Martinez per Denzel Dumfries, il terzo invece da un lancio di Hakan Calhanoglu in profondità per l’attaccante argentino. L’ultimo che ha chiuso definitivamente la partita ha portato la firma di Davide Frattesi, che con un inserimento ha sfruttato l’imbucata veloce di Henrikh Mkhitaryan. Tre dei cinque gol segnati sono la spiegazione alla mossa di stasera di Pioli, che ha tremendamente paura dell’esito del match. Il suo futuro è segnato, ma non vuole chiudere nel peggiore dei modi.