Inter, da rivali ad amici: complimenti anche dalla Spagna!

Da rivali ad amici: per l’Inter, dopo la conquista del ventesimo scudetto sul campo del Milan, arrivano i complimenti addirittura anche dalla Spagna.

ENNESIMO TRIONFO – Non solo in Italia: anche dalla Spagna arrivano i complimenti all’Inter per l’ennesimo trionfo, che porta la squadra a conquistare il secondo scudetto nel giro di tre anni, nonché il ventesimo della propria storia. Che vale anche le due stelle sulla maglia a partire dal prossimo anno. Un dominio assoluto in Serie A quello dei nerazzurri, che ha attirato anche l’attenzione e il rispetto dall’estero. Non solo da tifosi e opinionisti, ma anche da altre squadre. Fra cui anche ex rivali.

Inter, sono venti scudetti: i complimenti arrivano anche dalla Spagna

EX RIVALI CON RISPETTO – A mandare i propri complimenti per la vittoria del ventesimo scudetto, infatti, ci ha pensato anche la Real Sociedad. Che l’Inter ha affrontato due volte quest’anno nella fase a gironi di Champions League con un risultato di 1-1 a San Sebastián e di 0-0 a San Siro.

“Congratulazioni per lo scudetto!” si legge sul profilo Twitter ufficiale del club dei Paesi Baschi. Un bel gesto sicuramente, che dimostra il grande rispetto fra ex rivali (momentanee). E il riconoscimento del grande lavoro di Simone Inzaghi e dei suoi giocatori anche da parte dei colleghi all’estero.