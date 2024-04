Ravezzani: «Inter, filo sottile. Ecco il miracolo di Marotta e Ausilio»

Nella serata che sancisce il dominio dell’Inter sulla Serie A e sul calcio milanese con la vittoria del ventesimo scudetto in faccia al Milan, Fabio Ravezzani elogia il lavoro in particolar modo di Beppe Marotta e Piero Ausilio.

MIRACOLO SPORTIVO – Con un grande lavoro di gestione sul mercato e in campo, l’Inter può vantare questa sera la conquista del ventesimo scudetto e della seconda stella. Un traguardo che scrive, di fatto, un pezzo di storia. E che ricorda soprattutto chi è la vera squadra a dominare nel calcio milanese. Un trionfo, quello di stasera, che nasce però da lontano. Con la grande capacità in particolar modo della dirigenza di prendere le scelte giuste – specialmente sul mercato – e di guidare tra le mille difficoltà il club a quanto visto in questa stagione.

Inter, venti scudetti e lavoro dirigenziale: il commento di Fabio Ravezzani

EQUILIBRISMO – Di questo concetto ne parla anche Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, che su Twitter non lesina elogi alla dirigenza per quanto fatto: “L’Inter che da quattro anni continua a vincere e inizia a risanare il suo bilancio è un miracolo di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Vero, corre su un filo molto sottile e bastano un paio di operazioni sbagliate per cadere. Ma l’equilibrismo è mirabile. E finora quasi perfetto“. Insomma, questa sera giustamente molti elogi sono arrivati per il Mister Simone Inzaghi e per i suoi giocatori. Ma tanto, come sottolinea Ravezzani, è merito anche della dirigenza. In attesa di pregustarsi già i futuri successi.