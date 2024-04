Milan-Inter 1-2 È APOTEOSI! I CAMPIONI DELL’ITALIA SIAMO NOI

Termina con il punteggio di 1-2 Milan-Inter, sfida valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 0-1.

RADDOPPIO – Si rientra dagli spogliatoi con lo stesso copione del primo tempo: Inter più ispirata, con il Milan che prova a tenere botta. E infatti al minuto 49 i nerazzurri trovano anche il gol del radoppio quando Marcus Thuram è protagonista di un’azione in solitaria che conclude con un rasoterra pazzesco nell’angolino che vale lo 0-2. Poco dopo il Milan prova uno squillo, con un diagonale di Theo Hernandez che ancora una volta trova prontissimo Sommer che, con una gran parata, mantiene il risultato fisso sullo 0-2. I nerazzurrio provano ad addormentare la partita gestendo bene la palla, con i rossoneri che cercano di trovare lo squillo che possa riaprire la partita.

– Squillo, quello del Milan, che arriva nel finale: minuto 80 e dagli sviluppi di un calcio d’angolo Chukwueze scodella un pallone morbido sulla sinistra, Rafael Leao mette in mezzo di testa e prima Sommer fa un miracolo su Gabbia che colpisce di testa da due passi, ma non può nulla su Tomori che si trova al posto giusto per il tap-in dell’1-2 che riapre la gara. Poco dopo altra azione pericolosa sulla destra, ancora una volta salvata da una grande parata non solo di Sommer, ma anche da una chiusura sulla riga da parte di Bastoni sul rimpallo. In pieno recupero grosso parapiglia con protagonisti Dumfries e Theo Hernandez, con il direttore di gara che opta per il doppio cartellino rosso. Al 97′ altro cartellino rosso: questa volta per Calabria che tira una gomitata a Frattesi a recupero ABBONDANTEMENTE finito. Ma poco importa: L’INTER È CAMPIONE D’ITALIA ED È SECONDA STELLA SUL PETTO!!!!!!!!!

MILAN-INTER 1-2

Acerbi al 18′, Thuram al 49′, Tomori all’80’